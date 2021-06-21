Салихова: Газизов говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов подозревал экс-наставника команды Доменико Тедеско в нетрадиционной ориентации.

«Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. С августа месяца он мне с Федуном говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Это ужас и абсолютно неправильно. Я была в шоке. Говорю: «Леонид, что мы будем делать?» К тому моменту я с Тедеско ни разу не разговаривала лично. Я позвонила ему и предложила поговорить. Говорю: «Скажи мне честно…» А Газизов мне до этого говорил о том, что никто не видит семьи Тедеско, нету фотографий с семьёй, почему у него такие красные глаза, может быть, он что-то принимает. Интриги плести — он мастер в этом. Тедеско мне в личном разговоре говорит: «Нет, конечно! Вот семья, вот дочка, я просто оберегаю свою семью». Я продолжаю: «А почему такие глаза?» Он: «Много компьютера, у меня сухость». Повлияло бы на наше решение, если бы Доменико оказался геем? Я думаю, да», — сказала Салихова в интервью Ксении Собчак на её Youtube-канале.

Ранее Салихова рассказала, почему у неё с Федуном не было свадьбы.