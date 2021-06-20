Скончался генеральный директор БК «Нижний Новгород» Хайретдинов

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Генеральный директор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Хайретдинов умер в возрасте 66 лет.
Скончался генеральный директор БК «Нижний Новгород» Хайретдинов
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Об этом сообщается на сайте клуба.

«Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — говорится в заявлении.

Функционер входил в руководство «Нижнего Новгорода» с 2008 года.

В минувшем сезоне команда в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ уступила ЦСКА. 

Ранее скончался заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов.

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