Скончался заслуженный тренер РСФСР по футболу Аверьянов

Короткая ссылка
Заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов ушёл из жизни в возрасте 72 лет.
Скончался заслуженный тренер РСФСР по футболу Аверьянов
  • © ФК «Локомотив»

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Он также являлся мастером спорта СССР. Будучи игроком, он провёл 178 игр в Высшей лиге чемпионата Советского Союза, в которых забил 25 мячей. В 1966 и 1967 годах в составе юношеской сборной СССР Аверьянов становился победителем чемпионата Европы.

Во время тренерской деятельности он работал в самарских «Крыльях Советов», ярославском «Шиннике», элистинском «Уралане», владикавказской «Алании».

Ранее сообщалось, что скончался многократный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить