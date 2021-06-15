Скончался заслуженный тренер РСФСР по футболу Аверьянов

Заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов ушёл из жизни в возрасте 72 лет.

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Он также являлся мастером спорта СССР. Будучи игроком, он провёл 178 игр в Высшей лиге чемпионата Советского Союза, в которых забил 25 мячей. В 1966 и 1967 годах в составе юношеской сборной СССР Аверьянов становился победителем чемпионата Европы.

Во время тренерской деятельности он работал в самарских «Крыльях Советов», ярославском «Шиннике», элистинском «Уралане», владикавказской «Алании».

Ранее сообщалось, что скончался многократный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский.