Источник: Капризов может покинуть «Миннесоту» и вернуться в ЦСКА

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Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов может продолжить свою карьеру в московском ЦСКА.
Источник: Капризов может покинуть «Миннесоту» и вернуться в ЦСКА
  • Reuters

«В данный момент переговоры с возможным новичком года Капризовым и «Миннесотой» охладели. Насколько я понимаю, сейчас он в Москве, и полагаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», — написал журналист Кевин Уикз в Twitter.

Капризов заключил соглашение с «Миннесотой» летом 2020 года. В своём первом сезоне в НХЛ Кирилл набрал 51 (27 + 24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром среди новичков лиги. 

Ранее Капризов высказался о дебютном сезоне в НХЛ.

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