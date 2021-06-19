Источник: Капризов может покинуть «Миннесоту» и вернуться в ЦСКА

Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов может продолжить свою карьеру в московском ЦСКА.

«В данный момент переговоры с возможным новичком года Капризовым и «Миннесотой» охладели. Насколько я понимаю, сейчас он в Москве, и полагаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», — написал журналист Кевин Уикз в Twitter.

Капризов заключил соглашение с «Миннесотой» летом 2020 года. В своём первом сезоне в НХЛ Кирилл набрал 51 (27 + 24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром среди новичков лиги.

Ранее Капризов высказался о дебютном сезоне в НХЛ.