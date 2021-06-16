Президент Федерации футбола Хорватии шокирован уходом Олича из ЦСКА

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер отреагировал на отставку Ивицы Олича из московского ЦСКА.

«Если честно, я не знал об этом. Шокирован ли я? Да!» — цитирует Шукера «Спорт-Экспресс».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера. Олич возглавлял красно-синих с 23 марта 2021 года.

Олич также выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и не смог пробиться в еврокубки впервые за последние 20 лет.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.