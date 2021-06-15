Алексей Березуцкий назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА
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Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. За время своей игровой карьеры он провёл 502 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.
В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и не смог пробиться в еврокубки впервые за последние 20 лет.
Ранее ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера.