Алексей Березуцкий назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА

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Бывший футболист московского ЦСКА Алексей Березуцкий назначен исполняющим обязанности главного тренера армейцев.
Алексей Березуцкий назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА
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Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. За время своей игровой карьеры он провёл 502 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и не смог пробиться в еврокубки впервые за последние 20 лет.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера.

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