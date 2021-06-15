ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера

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Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе главного тренера команды Ивицы Олича.
ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте армейцев.

«Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Олич возглавил красно-синих 23 марта 2021 года. Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не смогла пробиться в еврокубки за последние 20 лет.

Ранее Василий Березуцкий признался, что ему обидно из-за назначения Олича главным тренером ЦСКА.

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