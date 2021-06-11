Василий Березуцкий признался, что ему обидно из-за назначения Олича главным тренером ЦСКА

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий признался, что ему немного обидно, что на пост главного тренера армейцев назначили Ивицу Олича.

«Совет директоров принял решение назначить Олича — это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Лёха Березуцкий, и Серёга Игнашевич, и я — а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше, чем у нас», — цитирует Березуцкого Sport24.

Специалист отметил, что не считает это назначение главным фактором своего перехода на тренерскую работу в «Краснодар», однако признался, что принял бы предложение ЦСКА стать главным тренером, если бы оно последовало.

«Тут важно понимание. Клуб на данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта — наверное, понимая риски и взвешивая их. Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился», — добавил Березуцкий.

Ранее сообщалось, что Артур Галоян станет игроком ЦСКА.