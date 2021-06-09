Чили и Боливия сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022 по футболу
- AFP
Встреча проходила на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» в Сантьяго и завершилась со счётом 1:1.
В сборной Чили забитым мячом отметился Эрик Пульгар. В составе сборной Боливии — Марсело Морено.
Таким образом, сборная Чили набрала шесть очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице. Боливия с пятью очками идёт на восьмой позиции.
Ранее Путин заявил, что Россия готова оказать Катару помощь в подготовке к ЧМ по футболу.