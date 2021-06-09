Чили и Боливия сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022 по футболу

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Сборные Чили и Боливии сыграли вничью в матче восьмого тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года.
Чили и Боливия сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022 по футболу
  • AFP

Встреча проходила на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» в Сантьяго и завершилась со счётом 1:1.

В сборной Чили забитым мячом отметился Эрик Пульгар. В составе сборной Боливии — Марсело Морено.

Таким образом, сборная Чили набрала шесть очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице. Боливия с пятью очками идёт на восьмой позиции.

Ранее Путин заявил, что Россия готова оказать Катару помощь в подготовке к ЧМ по футболу.

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