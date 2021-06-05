Путин заявил, что Россия готова оказать Катару помощь в подготовке к ЧМ по футболу

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Президент России Владимир Путин высказался о готовности по оказанию помощи Катару в подготовке к чемпионату мира по футболу.
Путин заявил, что Россия готова оказать Катару помощь в подготовке к ЧМ по футболу
  • РИА Новости

«Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы разговаривали с эмиром. Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он подчеркнул, что имеет в виду некоторые региональные проблемы в стране, а также сложности в связи с пандемией. 

«Мы со своей стороны сделаем всё для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию», — сказал президент.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Прошлое мировое первенство состоялось в 2018 году в России.

Ранее сообщалось, что Катар использует опыт России при проведении ЧМ-2022 по футболу.

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