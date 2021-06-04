Катар использует опыт России при проведении ЧМ-2022 по футболу
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«Россия в 2018 году показала замечательные результаты в подготовке чемпионата мира и выдвинула очень высокую планку. Мы будем использовать этот опыт и надеемся, что Россия нам поможет организовать чемпионат на достойном уровне», — цитирует эмира Катара РИА Новости.
ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года.