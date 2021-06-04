Катар использует опыт России при проведении ЧМ-2022 по футболу

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Катар будет использовать опыт России при проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Россия в 2018 году показала замечательные результаты в подготовке чемпионата мира и выдвинула очень высокую планку. Мы будем использовать этот опыт и надеемся, что Россия нам поможет организовать чемпионат на достойном уровне», — цитирует эмира Катара РИА Новости.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года.