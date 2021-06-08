В «Спартаке» рассказали о планах клуба на летнее трансферное окно
«Спартак» намерен сохранить всех своих лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно добиться без ведущих игроков команды», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
По окончании следующего сезона истекают контракты у защитников красно-белых Ильи Кутепова, Самуэля Жиго, Георгия Джикии, а также хавбека Зелимхана Бакаева.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.
Ранее Зарема Салихова рассказала, как просила Леонида Федуна купить Килиана Мбаппе в «Спартак».