В «Спартаке» рассказали о планах клуба на летнее трансферное окно

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Спартак» намерен сохранить всех своих лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно добиться без ведущих игроков команды», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По окончании следующего сезона истекают контракты у защитников красно-белых Ильи Кутепова, Самуэля Жиго, Георгия Джикии, а также хавбека Зелимхана Бакаева.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.

Ранее Зарема Салихова рассказала, как просила Леонида Федуна купить Килиана Мбаппе в «Спартак».