В «Спартаке» рассказали о планах клуба на летнее трансферное окно

Короткая ссылка
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
В «Спартаке» рассказали о планах клуба на летнее трансферное окно

«Спартак» намерен сохранить всех своих лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно добиться без ведущих игроков команды», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По окончании следующего сезона истекают контракты у защитников красно-белых Ильи Кутепова, Самуэля Жиго, Георгия Джикии, а также хавбека Зелимхана Бакаева.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.

Ранее Зарема Салихова рассказала, как просила Леонида Федуна купить Килиана Мбаппе в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить