Салихова рассказала, как просила Федуна купить Мбаппе в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, ответила на вопросы болельщиков и рассказала, что просила купить нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, когда ему было 16 лет.

«Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!» — написала Салихова в комментариях под одним из постов в своём Telegram-канале.

По её словам, форвард уже тогда стоил €60 млн.

На тот момент он выступал за «Монако». В минувшем сезоне нападающий провёл 47 матчей, забил 42 мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее Салихова рассказала, что после знакомства со Слуцким сказала Федуну, что он бы подошёл «Спартаку».