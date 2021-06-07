Салихова рассказала, как просила Федуна купить Мбаппе в «Спартак»
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«Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!» — написала Салихова в комментариях под одним из постов в своём Telegram-канале.
По её словам, форвард уже тогда стоил €60 млн.
На тот момент он выступал за «Монако». В минувшем сезоне нападающий провёл 47 матчей, забил 42 мяча и отдал 11 результативных передач.
Ранее Салихова рассказала, что после знакомства со Слуцким сказала Федуну, что он бы подошёл «Спартаку».