Салихова рассказала, что после знакомства со Слуцким сказала Федуну, что он бы подошёл «Спартаку»

Зарема Салихова, супруга владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, рассказала о своём знакомстве с российским специалистом Леонидом Слуцким, тренирующим казанский «Рубин».

«Много-много лет назад на матче «Спартака» в «Лужниках» я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев». Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: почему команда так жёстко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то ещё? Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку я задала ещё тысячу вопросов уже об игре «Спартака», — написала Салихова в своём Telegram-канале.

Он отметила, что Слуцкий объяснял ей все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав своё недовольство.

«Я оценила, как же повезло его футболистам! Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А вы ещё придёте на игры «Спартака»?» Сразу после этого матча я сказала Федуну: «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошёл «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, лёгкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях». Но кто же будет слушать девчонку», — подытожила Салихова.

Слуцкий тренировал «Крылья Советов» с 2007 по 2009 год. В разное время он работал в таких командах, как «Уралан», «Москва», ЦСКА, в сборной России, в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». С 2019 года 50-летний специалист возглавляет «Рубин».

Ранее сообщалось, что Салихова назвала Газизова худшим гендиректором «Спартака».