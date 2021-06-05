Фернандес может принять участие в матче с Бельгией на Евро-2020
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«Я спросил у Фернандеса, как он себя чувствует. Марио ответил, что к игре с Бельгией будет полностью готов. Он ключевой игрок сборной и точно сможет быть в стартовом составе с бельгийцами», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.
Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
RT ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
Ранее Слуцкий высказался о шансах сборной России на выход из группы Евро-2020.