Фернандес может принять участие в матче с Бельгией на Евро-2020

Комментатор контрольного матча Россия — Болгария и главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что защитник сборной России Марио Фернандес может принять участие в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Я спросил у Фернандеса, как он себя чувствует. Марио ответил, что к игре с Бельгией будет полностью готов. Он ключевой игрок сборной и точно сможет быть в стартовом составе с бельгийцами», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

RT ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Ранее Слуцкий высказался о шансах сборной России на выход из группы Евро-2020.