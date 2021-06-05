Габдуллин сообщил о запуске платформы для продвижения MMA в России

Короткая ссылка
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сообщил о тематической мультимедийной платформе «ММА.РФ» с полезным функционалом для всех категорий зарегистрированных на ней участников.
Габдуллин сообщил о запуске платформы для продвижения MMA в России
  • © Пресс-служба Союза ММА России

«В ближайшем будущем мы получим для продвижения вида спорта мультимедийную платформу «MMA.РФ», которая позволит не только решать маркетинговые задачи, но и в перспективе создать онлайн-факультет ММА, производить прозрачный учёт и статистику всех спортсменов, судей и других представителей индустрии ММА в России и СНГ», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза MMA России.

Проект принимает участие в тематическом конкурсном отборе Института развития интернета. Его ожидаемый охват — 4 млн человек. Функционал онлайн-платформы будет включать контроль регистрации спортсменов на турниры, лицензирование, автоматизацию проведения всех соревнований по смешанным единоборствам в России с внедрением новых технологий в спорте.

Кроме того, проект направлен на создание мультиформатного образовательного контента для информирования аудитории о новостях и событиях в мире MMA.

Все авторизованные пользователи смогут взаимодействовать друг с другом и размещать контент в общем доступе. Остальные смогут им делиться, голосовать и продвигать рейтинг. Также будет возможность вступать в клубы, регистрироваться и подавать документы на соревнования. На платформе «ММА.РФ» будут размещены страницы организаций, клубов, данные о соревнованиях и статистике. Вся информация будет регулярно обновляться. 

Ранее глава IMMAF принял участие в индустриальном арт-перформансе в рамках ЧР по смешанным единоборствам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить