Глава IMMAF принял участие в индустриальном арт-перформансе в рамках ЧР по смешанным единоборствам

Глава Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун и Союз MMA России приняли участие в индустриальном арт-перформансе в рамках стартовавшего в Кемерове чемпионата России среди мужчин и женщин по смешанным боевым единоборствам.

Как сообщает пресс-служба Союза ММА России, известный художник Арсений Власов в цехе производственного комплекса Корпорации «АСИ» написал акриловыми красками полотно «Производство поднимает ММА». Оно установлено с помощью специального оборудования предприятия.

«ММА зародились на профессиональном уровне, наша задача развить ещё и любительский. Для этого нужно показать развитие культуры на всех направлениях ММА. Считаю, что подобные акции хорошо это показывают, привносят креатив в наш вид спорта. Это новый опыт, очень здорово, когда с помощью подобного арт-перформанса можно показывать свои культурные ценности. Аплодирую работе команды Радмира Габдуллина. В Международной федерации мы поддерживаем начинания, которые в широком смысле помогают выйти ММА на более высокий уровень. Хотели бы, чтобы такие культурные события находили отражение на всех соревнованиях, если бы на грядущем чемпионате Европы в Казани организовали что-то подобное», — прокомментировал перформанс президент IMMAF.

Сам художник отметил, что с помощью перформанса видно, как в прямом и переносном смысле производство поднимает ММА. По его словам, это является инсталляцией, а не просто картиной.

Ранее президент IMMAF оценил шансы смешанных единоборств попасть в олимпийскую программу.