Президент IMMAF оценил шансы смешанных единоборств попасть в олимпийскую программу

Глава Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун считает, что у смешанных единоборств есть шанс попасть в олимпийскую программу на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.

«Звучит много разговоров о включении смешанных единоборств в олимпийскую программу. У нас есть своё видение, как и у представителей любого другого спорта. Многие другие виды претендуют на это место, и их интересы нужно уважать. Но да, мы должны быть признаны видом спорта. Мы всё ещё добиваемся признания со стороны WADA и МОК, чтобы показать, что мы действительно спорт. Сейчас важно то, что Россия и президент Союза ММА России Радмир Габдуллин демонстрируют такое развитие на национальном уровне. Важна базовая организация. Я говорю и о профессионалах, и о любителях. Это важно для развития спорта с рекреационной точки зрения, чтобы все могли принимать участие, а не только элитные спортсмены. Да, есть свет в конце тоннеля. Здорово стремиться к тому, чтобы рано или поздно присоединиться к семье олимпийских видов спорта, нести олимпийские ценности. Мы очень к этому стремимся. ММА — интересный вид спорта, мы профессионалы, у нас хорошая система управления, мы прозрачны. Рано или поздно хотим быть частью олимпийской семьи. Хочется надеяться, может быть, потенциально это произойдёт в 2028 году. Это мечта, но мечты сбываются», — сказал Браун журналистам.

Ранее глава IMMAF оценил уровень смешанных единоборств в России.