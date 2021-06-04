Глава IMMAF оценил уровень смешанных единоборств в России

Глава Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун высоко оценил уровень развития смешанных единоборств в России.

«Судя по тому, что я наблюдал на протяжении многих лет, смешанные единоборства развиваются здесь на высочайшем уровне. С технической точки зрения, с точки зрения организации ММА в России и в её регионах, развивается превосходно. Чувствуется ответственный подход президента Союза ММА России. Все, кто следит за развитием нашего вида, включают Россию в пятёрку лучших стран мира в плане развития ММА», — сказал Браун журналистам.

Ранее Габдуллин исключил выступление профессионалов на ЧР по ММА.