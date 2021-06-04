Глава IMMAF оценил уровень смешанных единоборств в России

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Глава Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун высоко оценил уровень развития смешанных единоборств в России.
Глава IMMAF оценил уровень смешанных единоборств в России
  • ©immaf.org

«Судя по тому, что я наблюдал на протяжении многих лет, смешанные единоборства развиваются здесь на высочайшем уровне. С технической точки зрения, с точки зрения организации ММА в России и в её регионах, развивается превосходно. Чувствуется ответственный подход президента Союза ММА России. Все, кто следит за развитием нашего вида, включают Россию в пятёрку лучших стран мира в плане развития ММА», — сказал Браун журналистам.

Ранее Габдуллин исключил выступление профессионалов на ЧР по ММА.

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