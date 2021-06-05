ESPN: экс-глава полиции Турции осуждён на 2170 лет за заговор против «Фенербахче»

Бывший глава полиции Турции Назми Ардич приговорён к 2170 годам лишения свободы за сговор против руководства стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» и лично его президента Азиза Йылдырыма.

Об этом сообщает ESPN.

Ардич получил тюремный срок по обвинению в подделке документов и заговоре против «Фенербахче». В свою очередь, экс-главу медиагруппы Samanyolu Хидайета Караджу приговорили к 1406 годам заключения за подстрекательство к прослушиванию телефонных разговоров и подделку документов. В общей сложности суд приговорил к лишению свободы ещё как минимум 25 человек.

В 2011 году экс-президента стамбульского клуба посадили в тюрьму сроком на шесть лет по обвинению в организации договорных матчей и управлении преступной группировкой. Он провёл в тюрьме один год и отрицал все обвинения в свой адрес. После этого он был оправдан, а в ходе нового судебного процесса было установлено, что судьи, прокуроры и полицейские, которые работали над заключением Йылдырыма, могли сговориться против «Фенербахче» в интересах течения общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Они хотели подставить клуб и свергнуть его руководителей.

Ранее в УЕФА прокомментировали иск от Суперлиги.