В УЕФА прокомментировали иск от Суперлиги

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал регистрацию судом Европейского союза обращения иска Суперлиги из-за возможного превышения полномочий со стороны организации.
В УЕФА прокомментировали иск от Суперлиги
  • Reuters

«УЕФА принял к сведению объявление суда Европейского союза о передаче дела так называемой Суперлиги от мадридского суда, несмотря на то что девять клубов-учредителей уже вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет твёрдо её защищать», — гласит сообщение, опубликованное на странице УЕФА в Twitter.

Коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в Европейский суд. Он запрашивает информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU), которые запрещают монополии. 

Ранее Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА.

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