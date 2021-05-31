В УЕФА прокомментировали иск от Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал регистрацию судом Европейского союза обращения иска Суперлиги из-за возможного превышения полномочий со стороны организации.

«УЕФА принял к сведению объявление суда Европейского союза о передаче дела так называемой Суперлиги от мадридского суда, несмотря на то что девять клубов-учредителей уже вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет твёрдо её защищать», — гласит сообщение, опубликованное на странице УЕФА в Twitter.

Коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в Европейский суд. Он запрашивает информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU), которые запрещают монополии.

Ранее Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА.