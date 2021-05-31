Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА

Суд Европейского союза (CJEU) зарегистрировал иск Суперлиги к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно возможного превышения полномочий с их стороны.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Представители Суперлиги считают, что ФИФА и УЕФА нарушили закон о конкуренции.

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании европейской футбольной Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА из новой организации вышли девять клубов. В Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении данных клубов. Им грозит отлучение от еврокубков на несколько лет.

Ранее глава УЕФА в очередной раз раскритиковал «Барселону», «Ювентус» и «Реал» за Суперлигу.