Глава УЕФА в очередной раз раскритиковал «Барселону», «Ювентус» и «Реал» за Суперлигу

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в очередной раз подверг критике «Ювентус», «Барселону» и «Реал» за поддержку проекта Суперлиги.

«Они не должны парализовывать футбол своими действиями. Странно читать пресс-релизы этих трёх клубов против сотен других клубов. Правильный подход — диалог. Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай играют там втроём», — цитирует Чеферина Mundo Deportivo.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую планировали войти 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

«Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус» не заявляли о своём выходе из Суперлиги.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» обратится в CAS, если УЕФА её оштрафует.