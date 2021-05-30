Глава УЕФА в очередной раз раскритиковал «Барселону», «Ювентус» и «Реал» за Суперлигу

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в очередной раз подверг критике «Ювентус», «Барселону» и «Реал» за поддержку проекта Суперлиги.
Глава УЕФА в очередной раз раскритиковал «Барселону», «Ювентус» и «Реал» за Суперлигу
  • © REUTERS

«Они не должны парализовывать футбол своими действиями. Странно читать пресс-релизы этих трёх клубов против сотен других клубов. Правильный подход — диалог. Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай играют там втроём», — цитирует Чеферина Mundo Deportivo.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую планировали войти 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

«Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус» не заявляли о своём выходе из Суперлиги.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» обратится в CAS, если УЕФА её оштрафует.

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