Лапорта: «Барселона» обратится в CAS, если УЕФА нас оштрафует

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если будет оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за участие в европейской футбольной Суперлиге.

«Я сказал Чеферину, что мы не будем извиняться и не будем платить неоправданный штраф. Если нас оштрафуют, мы обратимся в CAS. Мы будем бороться, чтобы защитить интересы «Барселоны» и разработать устойчивую модель футбола. Все клубы теряют деньги», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

«Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус» не заявляли о своём выходе из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с заявлением по расследованию УЕФА.