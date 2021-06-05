Малкин перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок 

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перенёс операцию на правом колене и выбыл на неопределённый срок.
Малкин перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок 
  • © Reuters

Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что операция прошла успешно. Скорее всего, он будет недоступен на сборах в сентябре, но в «Питтсбурге» ожидают, что к тому времени будут известны более точные сроки восстановления.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин набрал 28 (8 + 20) очков в 33 матчах, а в плей-офф форвард провёл четыре игры, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в «Питтсбурге» намерены сохранить Малкина в клубе.

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