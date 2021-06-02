В «Питтсбурге» намерены сохранить Малкина в клубе

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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о ситуации с контрактами нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга.
В «Питтсбурге» намерены сохранить Малкина в клубе
  • Reuters

«Эти обсуждения, безусловно, продолжаются прямо сейчас среди наших сотрудников… Мы видим будущее с этой основой. Эти ребята здесь долгое время. Я ожидаю, что парни вернутся в следующем году точно», — цитирует Хекстолла журналист Мишель Кречиоло в Twitter.

Текущее соглашение Малкина с клубом действует до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне НХЛ он набрал 28 (8+20) очков в 33 матчах, а в плей-офф форвард провёл четыре игры, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на второе место по результативности в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли.

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