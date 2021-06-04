Песков рассказал о реакции Путина на поражение России от Канады на ЧМ по хоккею

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на поражение национальной команды от Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились», — цитирует Пескова РИА Новости.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов также поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Канады.