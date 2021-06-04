Песков рассказал о реакции Путина на поражение России от Канады на ЧМ по хоккею
- Reuters
«Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились», — цитирует Пескова РИА Новости.
Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов также поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Канады.