Михайлов назвал позором поражение России от Канады на ЧМ
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«Правильно сказал защитник Дмитрий Орлов — это провал. Ни болельщики, ни специалисты не удовлетворены выступлением сборной России на чемпионате мира. Некоторые игроки говорят: «Мы хотели...» Виктор Гюго сказал: «Хотеть мало, надо мочь», — цитирует Михайлова «Чемпионат».
По мнению олимпийского чемпиона, если не будет профессионального отчёта руководства Федерации хоккея России, тренерского штаба и главного тренера национальной команды — российский хоккей не сдвинется с мёртвой точки.
«Если мы довольны непопаданием в четвёрку, значит, пришло время перемен в руководстве нашего хоккея и в тренерском штабе. Россия — хоккейная страна. Так дальше продолжаться не должно», — сказал он.
Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.