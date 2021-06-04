Михайлов назвал позором поражение России от Канады на ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Михайлов назвал позором поражение России от Канады на ЧМ
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Правильно сказал защитник Дмитрий Орлов — это провал. Ни болельщики, ни специалисты не удовлетворены выступлением сборной России на чемпионате мира. Некоторые игроки говорят: «Мы хотели...» Виктор Гюго сказал: «Хотеть мало, надо мочь», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

По мнению олимпийского чемпиона, если не будет профессионального отчёта руководства Федерации хоккея России, тренерского штаба и главного тренера национальной команды — российский хоккей не сдвинется с мёртвой точки.

«Если мы довольны непопаданием в четвёрку, значит, пришло время перемен в руководстве нашего хоккея и в тренерском штабе. Россия — хоккейная страна. Так дальше продолжаться не должно», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.

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