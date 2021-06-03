Футболист «Краснодара» Рамирес стал гражданином России

Эквадорский защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес сообщил о получении российского гражданства.

«После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я ещё один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», — написал Рамирес в своём Instagram.

26-летний Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года, в его активе один гол и восемь результативных передач в 135 сыгранных во всех турнирах матчах.

Ранее Ари заявил, что хотел бы продолжить карьеру в РПЛ.