Футболист «Краснодара» Рамирес стал гражданином России

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Эквадорский защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес сообщил о получении российского гражданства.
Футболист «Краснодара» Рамирес стал гражданином России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я ещё один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», — написал Рамирес в своём Instagram.

26-летний Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года, в его активе один гол и восемь результативных передач в 135 сыгранных во всех турнирах матчах.

Ранее Ари заявил, что хотел бы продолжить карьеру в РПЛ.

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