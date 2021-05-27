Ари заявил, что хотел бы продолжить карьеру в РПЛ

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Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своих планах на будущее.
Ари заявил, что хотел бы продолжить карьеру в РПЛ
  • globallookpress.com

«Есть конкретные предложения из Бразилии. Есть также и разговоры с клубами из РПЛ. Я бы, конечно, предпочёл остаться в России и ещё поиграть в премьер-лиге. А потом уже вернуться в Бразилию», — приводит слова Ари Sport24.

35-летний Ари выступал за «Краснодар» с 2017 года. В его активе 54 гола и 37 голевых передач в 172 матчах. Первым российским клубом в карьере Ари был московский «Спартак», за который он провёл 110 матчей, забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач в период с 2010 по 2013 год. На правах аренды он провёл сезон-2017/18 в «Локомотиве», за который забил семь мячей и сделал три голевые передачи в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил о продлении контракта с Сильяновым.

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