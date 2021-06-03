Сборные России и Канады сыграли вничью в первом периоде 1/4 финала ЧМ по хоккею
Сборные России и Канады завершили вничью первый период матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.
- Reuters
По итогам первых 20 минут встречи счёт 0:0.
Российская команда провела период без удалений. У сборной Канады двухминутный штраф отбыл Оуэн Пауэр.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
June 3, 2021
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