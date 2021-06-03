Сборные России и Канады сыграли вничью в первом периоде 1/4 финала ЧМ по хоккею

Сборные России и Канады завершили вничью первый период матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.

Reuters

По итогам первых 20 минут встречи счёт 0:0. Российская команда провела период без удалений. У сборной Канады двухминутный штраф отбыл Оуэн Пауэр. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. pic.twitter.com/45s5kko3Ff — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021