Вайсфельд назвал выбор вратаря головной болью для тренерского штаба сборной России

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Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, кто должен занять место в воротах сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года с национальной командой Канады.
Вайсфельд назвал выбор вратаря головной болью для тренерского штаба сборной России
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Самая большая интрига в сборной России и головная боль для тренерского штаба — выбор вратаря на матч с национальной командой Канады. Любое решение дастся тяжело», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что у Сергея Бобровского гораздо больше опыта, но ему придётся играть с листа, в то время как Александр Самонов прилично прибавил по ходу турнира.

«Мне кажется, что ворота доверят Бобровскому. Сергей с его опытом Национальной хоккейнойл лиги (НХЛ) гораздо больше адаптирован именно к североамериканскому стилю игры. Это может стать решающим фактором», — сказал он.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее Николишин дал прогноз матча Россия — Канада.

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