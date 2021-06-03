Вайсфельд назвал выбор вратаря головной болью для тренерского штаба сборной России
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«Самая большая интрига в сборной России и головная боль для тренерского штаба — выбор вратаря на матч с национальной командой Канады. Любое решение дастся тяжело», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
Эксперт отметил, что у Сергея Бобровского гораздо больше опыта, но ему придётся играть с листа, в то время как Александр Самонов прилично прибавил по ходу турнира.
«Мне кажется, что ворота доверят Бобровскому. Сергей с его опытом Национальной хоккейнойл лиги (НХЛ) гораздо больше адаптирован именно к североамериканскому стилю игры. Это может стать решающим фактором», — сказал он.
Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.
Ранее Николишин дал прогноз матча Россия — Канада.