Плющев назвал маленькой войной матчи России и Канады на ЧМ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года Россия — Канада.

«Так как матч на вылет, национальная команда Канады поменяет свою игру относительно группового этапа. Концентрации на одну встречу у них хватит. Одной игрой можно реабилитироваться за весь чемпионат», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Тренер отметил, что в канадской команде есть игроки, которые в состоянии показать очень высокий уровень.

«Известно, что наши соперники — духовитые ребята. А матч Россия — Канада — это всегда маленькая война, которая идёт с 1972 года. Ожидать можно всё что угодно», — сказал он.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее Мышкин назвал лотереей выбор между Бобровским и Самоновым в матче с Канадой.