Ефимова выиграла два заплыва на этапе «Маре Нострум»

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Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победы на дистанциях 50 и 200 м брассом на этапе серии «Маре Нострум» во французском Кане-ан-Русийон.
Ефимова выиграла два заплыва на этапе «Маре Нострум»
  • © РИА Новости / Джорджио Пероттино

На дистанции 50 м Ефимова финишировала за 30,58 секунды. Второй стала Клара Тормальм из Швеции (31,76), третьей — представительница Испании Марина Гарсия Урсайнки (32,34).

В заплыве на 200 м Ефимова пришла к финишу за 2 минуты 24,85 секунды. Второе место заняла испанка Джессика Валь Монтеро (2:26,14), а тройку лучших замкнула чешка Кристина Горска (2:26,85).

Ранее стало известно, когда Ефимова присоединится к сборной для подготовки к ОИ в Токио.

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