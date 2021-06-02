Ефимова выиграла два заплыва на этапе «Маре Нострум»

Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победы на дистанциях 50 и 200 м брассом на этапе серии «Маре Нострум» во французском Кане-ан-Русийон.

На дистанции 50 м Ефимова финишировала за 30,58 секунды. Второй стала Клара Тормальм из Швеции (31,76), третьей — представительница Испании Марина Гарсия Урсайнки (32,34).

В заплыве на 200 м Ефимова пришла к финишу за 2 минуты 24,85 секунды. Второе место заняла испанка Джессика Валь Монтеро (2:26,14), а тройку лучших замкнула чешка Кристина Горска (2:26,85).

Ранее стало известно, когда Ефимова присоединится к сборной для подготовки к ОИ в Токио.