Ефимова выиграла два заплыва на этапе «Маре Нострум»
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На дистанции 50 м Ефимова финишировала за 30,58 секунды. Второй стала Клара Тормальм из Швеции (31,76), третьей — представительница Испании Марина Гарсия Урсайнки (32,34).
В заплыве на 200 м Ефимова пришла к финишу за 2 минуты 24,85 секунды. Второе место заняла испанка Джессика Валь Монтеро (2:26,14), а тройку лучших замкнула чешка Кристина Горска (2:26,85).
Ранее стало известно, когда Ефимова присоединится к сборной для подготовки к ОИ в Токио.