Василевский сравнялся с Хабибулиным по количеству побед в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на второе место в истории среди российских вратарей по победам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победа «Тампы» над «Каролина Харрикейнз» во втором матче серии второго раунда стала 39-й для Василевского в плей-офф.

Таким образом, он сравнялся с Николаем Хабибулиным, также одержавшим 39 побед в играх Кубка Стэнли.

Лидером по данному показателю является Евгений Набоков, на счету которого 42 победы.

Ранее сообщалось, что 31 сейв Василевского помог «Тампе» обыграть «Каролину» в матче плей-офф НХЛ.