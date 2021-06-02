31 сейв Василевского помог «Тампе» обыграть «Каролину» в матче плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
31 сейв Василевского помог «Тампе» обыграть «Каролину» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Тампе» принесли шайбы Алекса Киллорна и Энтони Чирелли. Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не отметились результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

«Каролина» ответила шайбой Андрея Свечникова.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Лайтнинг». Третья игра пройдёт в Тампе 4 июня.

Ранее сообщалось, что Василевский вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».

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