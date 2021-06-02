31 сейв Василевского помог «Тампе» обыграть «Каролину» в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Тампе» принесли шайбы Алекса Киллорна и Энтони Чирелли. Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не отметились результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.
«Каролина» ответила шайбой Андрея Свечникова.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Лайтнинг». Третья игра пройдёт в Тампе 4 июня.
Ранее сообщалось, что Василевский вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».