31 сейв Василевского помог «Тампе» обыграть «Каролину» в матче плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Тампе» принесли шайбы Алекса Киллорна и Энтони Чирелли. Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не отметились результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

«Каролина» ответила шайбой Андрея Свечникова.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Лайтнинг». Третья игра пройдёт в Тампе 4 июня.

Ранее сообщалось, что Василевский вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».