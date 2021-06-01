Источник: Василевский вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи»
- Reuters
Об этом пишет в своём Twitter инсайдер Франк Серавалли. Помимо россиянина, на этот индивидуальный приз претендуют голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр и вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери.
«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей. Обладатель трофея определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.
Василевский уже становился обладателем этой награды в 2019 году.
Ранее тренер «Каролины» с восторгом высказался об игре Василевского.