Источник: Василевский вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи»

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Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи»,
Источник: Василевский вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи»
  • Reuters

Об этом пишет в своём Twitter инсайдер Франк Серавалли. Помимо россиянина, на этот индивидуальный приз претендуют голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр и вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей. Обладатель трофея определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Василевский уже становился обладателем этой награды в 2019 году.

Ранее тренер «Каролины» с восторгом высказался об игре Василевского.

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