Тренер «Каролины» с восторгом высказался об игре Василевского
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«Он лучший в лиге, лучший в мире. Мы знали, к чему готовиться. Нам нужно осложнить ему жизнь. С точки зрения своей игры мы к такому и готовились. Теперь нам только остаётся стараться ещё сильнее», — цитирует Бриндамора сайт НХЛ.
В минувшей игре с «Каролиной» Василевский отразил 37 бросков из 38 и помог «Тампе» победить со счётом 2:1. Россиянин был признан первой звездой матча.
Ранее хоккеист «Каролины» назвал Василевского лучшим голкипером в мире.