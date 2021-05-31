Тренер «Каролины» с восторгом высказался об игре Василевского

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Он лучший в лиге, лучший в мире. Мы знали, к чему готовиться. Нам нужно осложнить ему жизнь. С точки зрения своей игры мы к такому и готовились. Теперь нам только остаётся стараться ещё сильнее», — цитирует Бриндамора сайт НХЛ.

В минувшей игре с «Каролиной» Василевский отразил 37 бросков из 38 и помог «Тампе» победить со счётом 2:1. Россиянин был признан первой звездой матча.

Ранее хоккеист «Каролины» назвал Василевского лучшим голкипером в мире.