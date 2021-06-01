Михеев не набрал ни одного очка за 12 матчей в Кубке Стэнли

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«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.
Михеев не набрал ни одного очка за 12 матчей в Кубке Стэнли
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Брэндан Галлахер, Кори Перри и Тайлер Тоффоли. В составе «Торонто» — Вильям Нюландер.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев не отметился результативными действиями. Таким образом, Михеев не набрал ни одного очка за 12 матчей в Кубке Стэнли.

В регулярном чемпионате НХЛ нападающий провёл 54 матча, забросил семь шайб и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Монреаль» и сократил отставание в серии плей-офф НХЛ.

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