Гол 41-летнего Торнтона помог «Торонто» одолеть «Монреаль» в матче плей-офф НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» взял верх над «Монреаль Канадиенс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Гол 41-летнего Торнтона помог «Торонто» одолеть «Монреаль» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча в Монреале завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Вильям Нюландер, Джейсон Спецца, Джо Торнтон и Алекс Гальченюк. Причём Торнтон стал самым возрастным автором заброшенной шайбы в Кубке Стэнли в истории «Торонто», отметившись голом в возрасте 41 года и 327 дней. 

«Торонто» повёл в серии со счётом 3:1. Пятый матч состоится 27 мая в столице провинции Онтарио.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» проиграл «Каролина Харрикейнз» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на дубль Якова Тренина.

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