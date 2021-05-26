Гол 41-летнего Торнтона помог «Торонто» одолеть «Монреаль» в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча в Монреале завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе «Мэйпл Лифс» отличились Вильям Нюландер, Джейсон Спецца, Джо Торнтон и Алекс Гальченюк. Причём Торнтон стал самым возрастным автором заброшенной шайбы в Кубке Стэнли в истории «Торонто», отметившись голом в возрасте 41 года и 327 дней.
«Торонто» повёл в серии со счётом 3:1. Пятый матч состоится 27 мая в столице провинции Онтарио.
Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» проиграл «Каролина Харрикейнз» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на дубль Якова Тренина.