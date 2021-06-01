Михайлов: Россия выиграет чемпионат мира, если продолжит играть как со Швецией
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Лучшее, что происходило на данном чемпионате мира, — это матч Россия — Швеция. Игра была динамичная, быстрая, подвижная, было много борьбы, мне очень понравилась. Каждая из команд была достойна победы», — цитирует Михайлова «Чемпионат».
По мнению олимпийского чемпиона, Россия выиграет чемпионат мира, если продолжит играть как со Швецией.
Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.