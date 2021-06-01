Михайлов: Россия выиграет чемпионат мира, если продолжит играть как со Швецией

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о победе сборной России над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Михайлов: Россия выиграет чемпионат мира, если продолжит играть как со Швецией
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Лучшее, что происходило на данном чемпионате мира, — это матч Россия — Швеция. Игра была динамичная, быстрая, подвижная, было много борьбы, мне очень понравилась. Каждая из команд была достойна победы», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

По мнению олимпийского чемпиона, Россия выиграет чемпионат мира, если продолжит играть как со Швецией.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021.

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