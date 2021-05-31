Лунёв признался, что испытывал психологические проблемы после травмы

Голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунёв рассказал, что испытывал психологические проблемы после восстановления от травмы., полученной летом 2020 года.

«Реально есть в подсознании некая боязнь выхода на поле после травмы. После такого длинного пути есть реальные опасения, что придётся по новой всё это проходить. В первую очередь это физическая травма, а потом и психологическая. В подсознании этот момент все равно оседает», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Он отметил, что нынешний сезон получился для него непростым.

«Многие вещи пересмотрел, перед собой поставил задачи, которые выполнил. Пересмотрел отношение и к людям, и к работе, вообще в целом на ситуации в жизни. Есть люди, которыми я себя окружил. Они отозвались помочь, это профессионалы своего дела. Я им полностью доверяю. Это профессионалы, к котором приезжал в Новогорск. Я услышал их мнение на сложившуюся ситуацию», — добавил голкипер.

Из-за травмы, полученной в концовке в июне, в концовке сезона-2019/20 Российской премьер-лиги, Лунёв пропустил старт следующего сезона. Впервые после травмы он вышел на поле в официальной игре лишь в начале декабря.

Ранее Лунёв высказал мнение о своём попадании в расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.