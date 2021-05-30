Терещенко рассказал, как сборной России стать непобедимой на ЧМ-2021

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Трёхкратный победитель чемпионатов мира по хоккею Алексей Терещенко дал совет сборной России, как ей стать непобедимой.
Терещенко рассказал, как сборной России стать непобедимой на ЧМ-2021
  • Reuters

«В хорошем коллективе каждый знает свою задачу, понимает, куда нужно двигаться и как действовать в той или иной ситуации. Поверьте мне: если команда будет оставаться единой на протяжении всего чемпионата, если хоккеисты, тренеры и персонал станут одним кулаком, то она станет непобедимой. Мы это проходили на своём опыте. От подобного единения зависит очень многое. Если же все будут пытаться решить задачу поодиночке или разобьются по группам — результата не ждите», — сказал Терещенко в интервью RT.

Ранее Терещенко заявил, что Россию изначально считали претендентом на победу.

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