Головин высказался о важности Дзюбы для сборной России

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Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин поделился мнением о форварде «Зенита» и капитане национальной команды Артёме Дзюбе.
Головин высказался о важности Дзюбы для сборной России
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Да, Дзюба встретил меня в сборной в своём стиле. Я сказал ему, что он король «Тамбова». Только им по четыре и забивает. Но вообще, очень важно, что в коллективе есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Ребята напрягаются, тренеры могут напихать, а Артём даёт разряд», — сказал Головин.

Сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Подопечные Станислава Черчесова на групповом раунде турнира сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. 

Ранее Головин рассказал, за счёт чего сборная России может достичь успеха на Евро-2020.

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