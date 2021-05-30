Головин высказался о важности Дзюбы для сборной России
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«Да, Дзюба встретил меня в сборной в своём стиле. Я сказал ему, что он король «Тамбова». Только им по четыре и забивает. Но вообще, очень важно, что в коллективе есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Ребята напрягаются, тренеры могут напихать, а Артём даёт разряд», — сказал Головин.
Сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Подопечные Станислава Черчесова на групповом раунде турнира сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Ранее Головин рассказал, за счёт чего сборная России может достичь успеха на Евро-2020.