Терещенко: Россию изначально считали претендентом на победу

Трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко считает, что у национальной команды имеются хорошие шансы завоевать золото турнира впервые за семь лет.

«В принципе, сборную России считали одним из главных претендентов на победу изначально. По уровню мастерства и подбору исполнителей сомнений в этом не было. Можно ли будет считать любой другой результат, кроме чемпионства, неудачей? Даже медаль — большое дело. Поймите, далеко не каждому хоккеисту дано приехать на ЧМ и подняться там в тройку лучших. Сейчас у сборной России отличная возможность занять первое место впервые с 2014-го, но здесь можно вспомнить домашнее первенство, на которое мы собрали дрим-тим и вынуждены были довольствоваться бронзой. Хотя, конечно, всегда нужно стремиться становиться лучшими», — сказал Терещенко в интервью RT.

В последний раз сборная России становилась чемпионом мира по хоккею в 2014 году на турнире в Минске.

Ранее Терещенко заявил, что Бобровский станет первым номером сборной России.