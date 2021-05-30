Терещенко: Бобровский станет первым номером нашей сборной

Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко отреагировал на вызов вратаря Сергея Бобровского в национальную команду.

«Важно, что подъедут звёзды из НХЛ, тот же Сергей Бобровский. Он прекрасно знает, что такое побеждать на чемпионатах мира. Хватает в команде и других опытных хоккеистов. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, результат будет соответствующим», — сказал Терещенко в интервью RT.

Также бывший хоккеист сборной России добавил, что Бобровский обязательно станет основным вратарём национальной команды.

«Сергей — супервратарь. Да, у него не всё получилось в этом сезоне, но Бобровский всё-таки сменил команду. Однозначно, он станет первым номером сборной, иначе зачем его приглашали. Хотя тренеры должны посмотреть на его состояние, всё же Сергей несколько дней не занимался. В принципе, усиление вратарской линии прогнозировалось. Оборона находится на очень приличном уровне. В атаке поможет Владимир Тарасенко. Это признанный голеадор с потрясающим броском, который умеет и любит забивать. Причём он отрабатывает как в чужой зоне, так и в своей», — добавил Терещенко.

По ходу турнира в расположение сборной России прибыли четыре хоккеиста из Национальной хоккейной лиги — вратарь Сергей Бобровский, защитники Никита Нестеров и Дмитрий Орлов, а также форвард Владимир Тарасенко.

Ранее Терещенко заявил, что канадцы будут от начала до конца сражаться на льду.