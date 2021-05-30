Терещенко: канадцы будут от начала до конца сражаться на льду

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал, стоит ли российской сборной опасаться встречи с Канадой в четвертьфинале первенства планеты в Латвии.
Терещенко: канадцы будут от начала до конца сражаться на льду
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Конечно, стоит опасаться встречи с Канадой в четвертьфинале. Ещё раз повторюсь: это канадцы, которые будут от начала и до конца сражаться на льду. А Россия для них с советских времён — максимальный раздражитель. Поэтому готовиться к сопернику нужно максимально качественно. В четвертьфинале лучше с ними не встречаться? Это хоккей. Тут никогда не знаешь, с кем будет удобнее. Нужно просто выходить и одерживать победу», — сказал Терещенко в интервью RT.

Ранее Терещенко назвал Россию главным раздражителем для всех участников чемпионата мира по хоккею.

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