Терещенко: канадцы будут от начала до конца сражаться на льду

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал, стоит ли российской сборной опасаться встречи с Канадой в четвертьфинале первенства планеты в Латвии.

«Конечно, стоит опасаться встречи с Канадой в четвертьфинале. Ещё раз повторюсь: это канадцы, которые будут от начала и до конца сражаться на льду. А Россия для них с советских времён — максимальный раздражитель. Поэтому готовиться к сопернику нужно максимально качественно. В четвертьфинале лучше с ними не встречаться? Это хоккей. Тут никогда не знаешь, с кем будет удобнее. Нужно просто выходить и одерживать победу», — сказал Терещенко в интервью RT.

Ранее Терещенко назвал Россию главным раздражителем для всех участников чемпионата мира по хоккею.