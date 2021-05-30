Терещенко: Россия для всех — главный раздражитель

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что сборная России является главным раздражителем для всех команд на первенстве планеты в Риге.
Терещенко: Россия для всех — главный раздражитель
  • © REUTERS/Ints Kalnins

«Для того чтобы гарантировать себе лидерство, важно обыграть шведов в следующем матче. Во-первых, данное противостояние послужит в качестве репетиции плей-офф. Нельзя забывать, что скандинавов изначально считали одним из главных фаворитов турнира. Это очень хорошая команда, пусть она не слишком удачно стартовала. Опять же, все хотят обыграть Россию. Прекрасно знаю по себе: на отечественную команду все настраиваются по-особенному, потому что мы самые сильные. И это касается не только хоккея. Россия для всех — главный раздражитель», — сказал Терещенко в интервью RT.

После пяти сыгранных туров на предварительном этапе чемпионата мира сборная России имеет 12 очков и занимает второе место в группе А.

Матч россиян со сборной Швеции состоится 31 мая в 20:15 мск.

Ранее Ротенберг заявил, что сборные России и Швейцарии показали настоящий хоккей в матче ЧМ.

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