В Red Bull исключили возвращение в команду российского пилота Квята

Советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что возвращение в команду российского пилота Даниила Квята невозможно.

«Может ли к нам вернуться Квят? Нет, это исключено. У него теперь есть контракт с Alpine. Мы же сосредоточены на развитии нынешних пилотов», — заявил в интервью Motorsport-Total Марко.

Квят выступал за Red Bull с 2015-го по май 2016 года. Также в 2014 году, в период с мая 2016-го по 2017-й и с 2019 по 2020 год россиянин выступал за Toro Rosso (с 2020-го команда сменила название на Alpha Tauri).

С 2021 года Квят является резервным пилотом команды Alpine.

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