В «Формуле-1» хотят изменить трассу в Монако ради обгонов

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун завил, что руководство чемпионата рассмотрит возможность внесения изменений в конфигурацию уличной трассы в Монако для увеличения числа обгонов.

«Мы посмотрим, что можно сделать. Но это не первый раз, когда рассматривается возможность сделать что-то подобное, и до сих пор никто не придумал решения. В следующем году у нас будут новые машины, так что будет интересно посмотреть, что из этого получится. Это великолепный этап, но мы все знаем, какие ограничения присутствуют на трассе», — приводит слова Брауна ESPN.

В прошедшей 23 мая гонке в Монако нынешнего сезона был совершён всего один обгон непосредственно на трассе — Мик Шумахер опередил напарника по Haas Никиту Мазепина на первом круге в повороте Grand Hotel. Все остальные изменения позиций стали результатом остановок для смены покрышек и сходов с дистанции.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и возглавил зачёт пилотов «Формулы-1».