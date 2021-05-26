В «Формуле-1» хотят изменить трассу в Монако ради обгонов

Короткая ссылка
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун завил, что руководство чемпионата рассмотрит возможность внесения изменений в конфигурацию уличной трассы в Монако для увеличения числа обгонов.
В «Формуле-1» хотят изменить трассу в Монако ради обгонов
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Мы посмотрим, что можно сделать. Но это не первый раз, когда рассматривается возможность сделать что-то подобное, и до сих пор никто не придумал решения. В следующем году у нас будут новые машины, так что будет интересно посмотреть, что из этого получится. Это великолепный этап, но мы все знаем, какие ограничения присутствуют на трассе», — приводит слова Брауна ESPN.

В прошедшей 23 мая гонке в Монако нынешнего сезона был совершён всего один обгон непосредственно на трассе — Мик Шумахер опередил напарника по Haas Никиту Мазепина на первом круге в повороте Grand Hotel. Все остальные изменения позиций стали результатом остановок для смены покрышек и сходов с дистанции.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и возглавил зачёт пилотов «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить